Kangekaelsed omavalitsused ja kiirraudtee ehitus seiskavad Harjumaal ehitustööd

Saabuvat ehitusmaavara probleemi eitavad vaid uute karjääride avamisele vastu seisvad omavalitsused ja Rail Balticu arendaja, kes ei taha ehitusmaavarakriisi tekitaja rolli. Kõik teised näevad, et olukord on probleemne.

Kes sagedamini Tallinnast Narva maanteed mööda välja sõidab, teab teeäärsete puude taga otse Lasnamäe külje all asuvat karjääri. Seal augus kaevandab Limestone factories of Estonia (endine Paekivitoodete tehas), kes toodab kuni kolmandiku Eesti paekivikillustikust. Viie aasta pärast on karjääris lubjakivi otsas, kinnitavad ettevõtte juhid. Nad ütlevad, et Rail Balticu saame ehk valmis, kuid see tõmbabki karjäärist viimase varu välja. Sama saatus ootab ilmselt ka teisi Tallinna ümbruses olevaid Väo Paasi ja Harku karjääre.