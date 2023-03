Ekspertide hinnangul aeglustub järgmise aasta hinnakasv märgatavalt. Toidupoodidel oleks vaja aga hinnatõusu jätkumist

Statistikaameti teatel aeglustus tarbijahindade aastakasv veebruaris 17,6%ni (jaanuaris oli tarbijahindade aastakasv 18,6%). Hinnakasv saavutas kõrgseisu eelmise aasta augustis, ulatudes 25%ni, ja hakkas seejärel aeglustuma. Viimastel kuudel on energiahinnad järjest odavnenud ning gaasi ja elektri turuhind on praeguseks ajaks langenud tagasi 2021. aasta septembri tasemele. Veebruaris tõusis hinnatase eelmise kuuga võrreldes 0,6%, sest hinnasurvet põhjustasid toiduained ja teenused, võttis olukorra kokku Eesti Panga ökonomist Sulev Pert.

„Majanduslanguse ja nõudluse vähenemise tõttu ei saa paljud ettevõtted enam hindu varasemas tempos tõsta. Hinnakasvu väljavaade on aga sektorite lõikes ebaühtlane,“ märkis Pert.

Konjunktuuriinstituudi andmetel on ettevõtete hinnaootused järsult langenud tööstussektoris, sest ekspordinõudlus on kahanenud. Kaubandus- ja teenindussektoris on lähikuudel eesootavast hinnalangusest küsitluste põhjal teada andnud vaid vähesed ettevõtted. „Riigisisest hinnakasvu soosivad endiselt kiire palgakasv ja madal tööpuuduse määr,“ tõdes Pert.