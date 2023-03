Kaubanduskoja ettepanekul leevendati pakendiseaduses ettevõtjatele mitmeid punkte

Lisaks tõi Udras välja, et positiivne on ka see, et koja ettepanekul lükati edasi mitme muudatuse jõustumise tähtaeg, et ettevõtetel oleks rohkem aega muudatusega kohanemiseks. Näiteks pakendiettevõtjad peavad andmed ühekordselt kasutatavate plasttoodete koguste kohta esitama pakendiregistrile 2023. aastal, mitte algselt kavandatud 2022. aasta kohta. Teise näitena saab tuua tegevuskava koostamist ühekordselt kasutatavate plastist toidupakendite ja joogitopside vähendamise meetmete kirjeldamiseks. Kui eelnõu varasema versiooni kohaselt oleks pidanud tegevuskava valmima 2023. aasta 1. maiks, siis koja ettepanekul anti ettevõtjatele pikem tähtaeg ning tegevuskava peab valmima hiljemalt 2023. aasta 1. septembriks.