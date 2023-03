EBRD Balti juht Eesti meretuuleparkide rahastamisest: me ei eelista konkreetseid arendajaid

„EBRD on väga valmis (tuuleparkide arendusi – toim) finantseerima,“ sõnas Kairys. „Me ei eelista konkreetseid arendajaid, vaid oleme valmis tegema koostööd kõigiga, kelle arendusprojekt võiks potentsiaalselt teoks saada, peaasi et projekt on nii-öelda pangakõlblik ja vastab meie vastavuskontrolli usaldusväärsuse tingimustele.“

Kairyse sõnul räägivad nad parasjagu aktiivselt läbi tuuleparke arendavate erafirmadega, kes osalevad tulevasel taastuvenergia oksjonil, et olla üks finantseerimislahendusest. Mis investeeringusummadest juttu on, ei saa Kairys praegu avaldada. Küll aga märkis ta, et rahastuslahendustena on mõeldavad nii omakapitaliinvesteeringud kui ka laenuinstrumendid. „Oleme üsna paindlikud.“