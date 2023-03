VIDEO | Võimalik vaid Itaalias. Turistid läksid uljaks ja hävitasid kaks tõelist iludust

Videos on näha, kuidas kaks Ferrarit lendavad teelt välja vastu aeda ning neist jäävad järgi vaid rusud. Kokku on selle õnnetuse hinnaks umbes 600 000 eurot. Punane auto on Ferrari 296 GTB, mille baashind jääb 320 000 euro kanti. Sinine auto on Ferrari F12 Berlinetta, mis on samuti väärt üle 300 000 euro.