„Pikka aega on kestnud periood, kui hoiuste intressid olid väga madalad. Tähtajaline hoius vajus selle perioodi jooksul paljude inimeste jaoks unustusse,“ ütles LHV treasury juht Kadri Haldre.

Kui kliendil on kontol rahasumma, mida ta jooksvalt ei vaja, siis on Haldre sõnul kindlasti mõistlik kaaluda tähtajalise hoiuse sõlmimist, et kõrgemat intressi teenida.