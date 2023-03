SEB strateeg Peeter Koppel: e-kaubanduse areng on kohati isegi veidi hirmutav

Kuidas on e-kaubanduse sektor arenenud viimase viie aastaga?

Areng on olnud kiire ning pandeemia andis sellele veel omakorda tõsise tõuke. Olulisimaks vast võib pidada asjaolu, et e-kaubanduse kanaleid on hakanud kasutama ka need, kes senini seda eri põhjustel vältisid. Kui trendidest rääkida, siis esimesena kargab pähe mobiilsete seadmete osakaalu kasv ostlemisel. Samuti on selgelt näha, et video ja liitreaalsusega proovitakse asendada nii-öelda tavalist ostukogemust tavalises poes ja kohati päris edukalt. Samuti paistab selgelt välja, et e-kauplejad kasutavad üha rohkem ja üha edukamalt sotsiaalmeediat.



Millisena näete e-kaubanduse valdkonna tulevikku?

Areng on üha suurema personaliseerituse suunas nii ostukogemuse kui ka kaupade kontekstis. Samuti on ilmselge, et mida rohkem andmeid ostukäitumise kohta koguneb, seda paremini osatakse kliendile edaspidi läheneda. See on isegi veidi hirmutav.

Kuidas liiguvad turgudel erinevad e-kaubanduse aktsiad? Mis neid eelkõige mõjutab?

Siinkohal ei saa öelda, et peamiseks mõjutaks oleks mainitud ettevõtete aktsiate puhul nende tegevusvaldkond. Pigem on küsimus sellega, et tegemist on olemuslikult kasvuettevõtetega ning nende fundamentaalselt õigustatud hinnatasemed sõltuvad vägagi intressikeskkonnast. Kuna intressid on tõusnud eeldatust kiiremini eeldatust kõrgemale, siis oli 2022. aastal kõnealuste ettevõtete aktsiate jaoks kole aasta. Kohati väga kole.

Mida ootate rahvusvaheliselt e-kaubanduse seminarilt?

Minu jaoks on põnev, et kas saan ka edaspidi kohaliku majanduse temperatuuri hinnata selle järgi, palju keset kaunist pühapäeva suure kaubanduskeskuse ees autosid on või pean tänu e-kaubanduse võidukäigule uued, päriselust pärinevad indikaatorid otsima...

