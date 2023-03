Tööinspektsioon: suurimat ohtu kujutavad töötajatele nõuetele mittevastavad töövahendid. Murekohti on veelgi

Tööinspektsiooni ennetuse ja teabe osakonna kommunikatsioonispetsialist Carolin Liis Tamm märkis, et eelmisel aastal teatati neile 3672 tööõnnetusest. 2021. aastal jõudis nendeni 3883 teadet. Ta lisas, et võrreldes 2018. aastaga, mil teatati 5170 tööõnnetust, on tööõnnetuste hulk vähenenud, kuid jätkuvalt liiga suur. 2022. aastal lõppes 15 tööõnnetust surmaga, aasta varem lõppes surmaga 13 tööõnnetust.