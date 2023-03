Tallinna Lennujaam hakkab kümnete miljonite eurode eest kinnisvaraäri ajama

Nimelt on riigi poolt omanike ootuste sekka lisandumas punkt, et ettevõte arendab lisaks lennundusärile Tallinna Lennujaama kinnistutel veel ka ärikinnisvara, mille eesmärk on suurendada tulubaasi ja vähendada lennundustuludest sõltuvust. Seeläbi leiab olemasolev ressurss ehk maa ka rohkem kasutust.