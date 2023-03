Inimesed ikka tahavad uusi asju. Olgu selleks siis uus iPhone, pesumasin, teler, MacBook või soojamaareis. Tahta on inimlik ja turumajandus soosib seda. Isegi kui saaks reisita hakkama ning pesumasin ja telefon on veel töökorras. Just iha uute asjade järele ja oskamatus rahaasjadega toime tulla põhjustavad kohtutäitur Risto Sepa sõnul enim täitemenetlusi.