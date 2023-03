Su nimi on su bränd? Patendiamet selgitab, miks nimi kaubamärgina registreerida

Kui otsida patendiameti andmebaasist näiteks tuntud Eesti muusikute nimesid, jääb selliseid registreeringuid silma üllatavalt vähe, need võib üles lugeda pigem kahe käe sõrmedel. Mõned värskemad näited – pärast nimetatud monumendilugu lisandusid andmebaasi kaubamärgid JAAK JOALA (registreerija Joala lesk) ja ANNE VESKI . 2022. aasta oktoobris on registrisse kantud kaubamärk STEFAN ja selle aasta veebruaris on omanimelisele kaubamärgile kaitse saanud Tommy Cash.

Kaubamärgiõigus pakub vaidlustes kindlamat tuge

Kui sinu nimi on su bränd, siis registreeri see kaubamärgina

Enda nime kaubamärgina ei pruugi aga registreerida ainult muusikud-artistid, vaid tegelikult igaüks, kes oma nime alt tooteid-teenuseid pakub, olgu selleks siis blogijad, meelelahutajad, moedisainerid või kestahes muud ettevõtjad. Kui sinu nimi on su bränd ja see on edukas, on ka oht selle kuritarvitamiseks.