Eesti firma võitis Kiievi ühistranspordi korraldamisega maailma parima tiitli

Transport Ticketing Global on ühistranspordi valdkonnas üks tähtsamaid sündmusi, mis toob kokku võtmeisikud üle maailma, et arutada piletimüügi, reisijate teavitamise ja maksete uusimate lahenduste üle. Igal aastal tunnustatakse seal ka maailma parimaid.

Ühistransport jäi sõja puhkemise tõttu seisma

„Kiiev alustas maapealse ühistranspordi korraldamisel Ridango loodud kontaktivaba makselahendusega eelmisel aastal ja sellest ajast on lahendust kasutatud kümneid miljoneid kordi,“ ütles Ridango juhatuse esimees Erki Lipre. „Oleme saanud Ukraina inimeste liikumise toimima väga keerulistes oludes. Kiievi inimestele on väga oluline, et nad saaksid oma igapäevatoimetusi ka sõja tingimustes võimalikult operatiivselt jätkata ja suurlinna ühistranspordi mugaval toimepidavusel on selles märkimisväärne roll. Arendasime selleks välja lahenduse, kus reisijatel on võimalik kontaktivabalt oma sõiduõigus pangakaardi, telefoni või nutikella viipamisega valideerida. Lahendus toimib nii bussides, trammides kui ka trollides, aidates ühtlasi Ukrainat parema tuleviku poole.“