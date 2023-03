Suri Vene oligarh, kes enda sõnul varastas raha ka Eesti pankadest

Ärimees on tuntud selle poolest, et viis 1990. aastatel Venemaa majanduse kokkukukkumise äärele, leiutades kavala skeemi.

„Paljud arvavad, et nõudeskeemi leiutasid tšetšeenid. See ei ole tegelikult nii. Mina leiutasin selle. Suurima petuskeemi, kus keegi ei teadnud täpselt, kui palju raha oli varastatud. Ma leidsin Venemaa keskpangast ja Eesti pankadest õiged inimesed. Tegin Eesti pankade nimel nõudekirja duplikaadi, nagu oleks originaal kaduma läinud. Duplikaadis oli summaks kirjutatud see, mida ise soovisin. See oli täiesti võlts ja seda ei toetanud miski,“ tsiteeris Vene meedia Baza ärimeest.