Nõudlus nafta järele on kasvamas, oodata võib mootorikütuste hinnatõusu

Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi tõdes, et erinevad raportid näitavad, et globaalne naftatoodete nõudlus on kasvus. „Eelmise aastaga võrreldes on nõudlus päevas 2,3 miljoni barreli võrra kõrgem,“ ütles Sassi. Tema sõnul mõjutavad analüütikute hinnaprognoose eelkõige Hiina taasavamine ning hirm USA ja Euroopa majanduslanguse osas. Sassi tõi välja, et toornafta Brent 2022. aasta keskmiseks hinnaks kujunes 101 USD/b, samas kui tänane ootus 2023. aastaks on 86 USD/b.