Eesti inimesed on oma majanduslikus toimetulekus kindlamad kui sügisel

Majanduslike toimetulekuraskustega elanike osakaal on pisut vähenenud, näitab vahemikus 16.–21. veebruar Turu-uuringute AS poolt teostatud avaliku arvamuse uuring, mille raames küsitleti üle Eesti 1506 elanikku vanuses 15+. Veebruaris tunneb majanduslikke toimetulekuraskusi 24% eestimaalastest, detsembris oli see näitaja 27% ja septembris 30%.

Enam on paranenud eestlaste majanduslik toimetulek (toimetulekuraskusi koges veebruaris 19%, detsembris 23% ja septembris 27%). Muudest rahvustest elanike majanduslik toimetulek on muutunud vähem (toimetulekuraskusi koges veebruaris ja detsembris 34% ja septembris 38%), kuid ka nende majanduslik ebakindlus tuleviku suhtes on märgatavalt vähenenud.

Majanduslikku ebakindlust tuleviku suhtes tunneb 42% elanikest (detsembris 52, septembris 60 protsenti), sealjuures 36% eestlastest (detsembris 49 ja septembris 55 protsenti) ja 55% muudest rahvustest elanikest (detsembris 61, septembris 71 protsenti).

Turvatunne on langenud

Samal ajal on elanikkonna turvatunne kergelt langenud. 47% eestimaalastest arvab, et Eesti riik võib ennast praegu tunda turvaliselt (detsembris 55%): eestlastest arvab nii 46% ja muudest rahvustest elanikest 50%. Ennast tunneb praegu Eesti riigis elades turvaliselt 63% elanikest (detsembris 71%) sealjuures 65% eestlastest ja 58% muudest rahvustest elanikest.

„Elanike turvatunde vähenemine veebruaris võib olla osaliselt tingitud Riigikogu valimiste eel võimuvõitluse käigus meediasse paisatud hirme õhutavatest sõnumitest ning usalduse vähenemisest Riigikogu vastu, osaliselt aga ka Venemaa oodatavast suurpealetungist Ukrainas,“ kommenteeris tulemusi Turu-uuringute AS-i uuringujuht Vaike Vainu.

Kui usaldus valitsuse suhtes püsis veebruari keskel tavatasemel (53%, detsembris 52%, sh eestlastel 60% => 62% ja muudest rahvustest inimestel 35% => 34%), siis Riigikogu usaldusväärsus langes märgatavalt (49% => 41%, eestlastel 55% => 46%, muudest rahvustest inimestel: 37% => 31%).

Toetus Ukrainale püsib