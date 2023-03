Kiire internet jõuab enam kui poole miljoni koduni

Viimastel aastatel on Telia oma interneti püsivõrku aktiivselt laiendanud ja moderniseerinud ning selle käigus on igal aastal saanud endale kiire ja tänapäevase internetiühenduse kümned tuhanded Eestimaa kodud.

Ettevõtte põhirõhk on olnud seejuures just optikavõrgu pideval arendamisel, kus on täna võimalik pakkuda kiirusi kuni 1 Gbit/s. Lisaks sellele on Telia moderniseerinud vaskkaablitel põhinevat võrku, kus saab pakkuda koduinternetti kiirusega kuni 200 Mbit/s.