Ekspert vastab: kas veebiplatvormid nagu Bolt ja Wolt peavad maksuametile esitama andmeid sinu tulu kohta?

Kellele tekib aruandluskohustus?

Hedmani vandeadvokaadi sõnul ei oma aruandluskohustuse puhul tähtsust, kas platvormi vahendusel tegutsetakse füüsilise või juriidilise isiku või näiteks FIE-na. „Oluline on see, et isik on platvormil registreeritud ning teostab selle vahendusel mõnda tasulistest teenustest. Kui isik mõne erandi alla ei lange, on tema kohta andmete kogumine ja esitamine maksuametile kohustuslik,“ selgitas Seppel.