Globaalse majanduslanguse oht tõstab uuesti pead

Selleni on viinud majanduste sitkus ning jonnakalt kõrgel püsiv inflatsioon, mida keskpangad oodatust kõrgemate intressimääradega potentsiaalselt taltsutada püüavad, kirjutab Bloomberg. Eesti inimestele on see tuntav läbi kallimate laenude - nii kodumajapidamiste kui ettevõtete jaoks.

Kui veel mõned nädalad tagasi ootasid turud, et arenenud turgudel hakatakse järgneva aasta jooksul intresse langetama, siis nüüd seda ootust enam ei ole. See peegeldab omakorda hirmu, et mida raskem on inflatsiooni vähendada, seda rohkem kahju tehakse majandusele, kirjutas Societe Generale SA valuutastrateeg Kit Juckes.