USA võimud alustasid uurimist, sest Tesla autodel kukkus sõidu ajal küljest rool

Riiklik liiklusohutusamet alustas laupäeval võimaliku vea uurimist. Ameti hinnangul on USA-s üle 120 000 Tesla 2023. aasta Model Y sõiduki, kirjutab USA majandusväljaanne Wall Street Journal .

Eelmisel kuul kutsus Tesla tagasi üle 3400 Model Y auto, sest oli kartus, et sõiduki tagaistmed võivad lahti tulla. Tegu oli 2022. ja 2023. aasta mudelitega.

Varem on föderaalasutused alustanud kriminaaluurimist, et uurida, kas ettevõte on eksitanud tarbijaid ja uurijaid selles, kuidas Tesla autopiloot töötab, kirjutas WSJ eelmisel aastal.