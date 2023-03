Euroopa Liit jätkab gaasinõudluse vähendamist

„Praegune eesmärk vähendada tarbimist 15% võrra lõpeb sel kuul ja selle pikendamine on vajalik, et tagada piisav varustatus järgmiseks kütteperioodiks,“ ütles Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson. Euroopa Liidul õnnestus selle talve jooksul vähendada nõudlust peaaegu 20% võrra.

„See on parim garantii, et saavutada novembriks gaasivarud,“ ütles Simson. Ta lisas, et see aasta saab kahtlemata olema keeruline ja ka sellest järgmine. Euroopa Liit (EL) ja Rahvusvaheline Energiaagentuur rõhutavad, et Hiina nõudluse taastumise korral võib tekkida veeldatud maagaasi puudus, sest nii EL kui ka Rahvusvaheline Energiaagentuur on seadnud eesmärgiks täita oma gaasihoidlad enne järgmist talve 90% ulatuses.