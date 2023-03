Riigikogulaste jõukus ja laenud. Kelle rahaasjad on korras, kel mitte?

Eraldasime teiste seast kümme nime, kes tunduvad olevat edukamad, kui vaadata nende ettevõtteid, kinnisvara- või aktsiaportfelli. Järgnev ei kajasta täit tõde, sest rohkem infot saime nende kohta, kes peavad avalikus sektoris töötajatena oma tulud, kulud ja vara igal aastal deklareerima. Teiste puhul saame vaadata vaid ettevõtteid, kinnisvara ja aktsiaraamatuid. Seega ei tähenda viimasel lehel näidatav 101. koht, et selle saanu on kõige „vaesem“ riigikogusse pääsenu. Parlamenti saanutest ülejäänud reastasime häälesaagi järgi. Tunne oma riigikogulasi ja saa teada, mis neil hinge taga on.