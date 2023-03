Mastercardi ekspert: oleme sild digitaalsete varade liigutamises ettevõtjate ja uuemate turuosaliste vahel

Ysenberg on Mastercardi äriarenduse asepresident ja seda just krüptosegmendis Euroopas. Ta vastutab Mastercard Europe'i olulisuse kasvatamise eest krüptosegmendis. Ta on olnud Mastercardis juba 5,5 aastat. Ysenberg alustas tehnoloogiaettevõtete lojaalsus- ja kaardiprogrammide konsultandina, edasi liikus ta globaalse äristrateegia osakonda, töötades ettevõtte pikaajalise visiooni kallal, ning jätkas strateegia- ja analüütika osakonnas Euroopa turu arendamisel, kus ta keskendus fintech'ile ja krüptole.

Millal ja kuidas hakkas Mastercard oma äritegevusse krüptot kaasama? Mis oli käivitav sündmus, mis pani Mastercardi looma selleks eraldi osakonna?

Mastercardi tulevik on multiplatvormiline – see tähendab, et me jätkame inimestele (ja ettevõtetele) nende jaoks sobivate valikute ja võimaluste pakkumist.

Oleme turgu jälginud ja teadvustanud, et digitaalsed varad ja plokiahela tehnoloogia on uued vahendid digitaalse väärtuse liigutamiseks. Et me näeme end sillana turgu valitsevate ettevõtjate ja uuemate osalejate vahel, usume, et meil on roll selle uue ökosüsteemi arendamisel.

Meie strateegia digitaalsete varade valdkonnas on aidata pakkuda klientidele, kaupmeestele ja ettevõtetele rohkem valikuvõimalusi digitaalse väärtuse liikumise viiside osas.

Seega sai meile juba paar aastat tagasi selgeks, et peame keskenduma plokiahelale ja digitaalsetele varadele.

Milliseid tooteid pakub Mastercard koos krüptoga? Millega te praegu töötate? Mida aitab krüpto teil teha?

Kõiges, mida me teeme, järgime kolme juhtpõhimõtet.