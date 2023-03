Päev börsil: signaal USA tööturult pani aktsiad tõusma

Mis veel toimus?

Sajad miljonid eurod Eesti inimeste arvelduskontodelt on hakanud liikuma intressi maksvatele tähtajalistele hoiustele, kus parim pakkuja pakub ühe aasta eest 3% intressi . Arvelduskontode intress on endiselt 0,01%. Siit näed, millistest pankadest kõige suuremat intressi saab .

Kui tähtajalisel kontol saab teenida aastaga kuni 3%, siis suuremat riski võttes on võimalik teenida üle 11% aastas. Sellist võimalust pakuvad IuteCrediti võlakirjad . Ärileht uuris kahelt investorilt, mida nemad pakutavast võimalusest arvavad .

Neljanda kvartali tulemuste hooajaga võib analüütikute sõnul rahule jääda. Suuri negatiivseid üllatusi ei olnud ning börsifirmad on hästi vastu pidanud. Loe pikemalt siit .

Globaalse majanduse väljavaated pole head, sest jonnakas inflatsioon sunnib keskpankureid kruve veel enam pingule keerama. Kui veel mõned nädalad tagasi ootasid turud, et arenenud turgudel hakatakse järgneva aasta jooksul intresse langetama, siis nüüd seda ootust enam ei ole. Loe pikemalt siit .

USA börsidele andis lootust tööturg

Euroopa suuremad börsid on neljapäeval kaubelnud suuresti miinuspoolel. Stoxx 600 aktsiaindeks on langenud -0,1% ning Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on kerkinud 0,30%.