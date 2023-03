Elektri mikrotootjate aktiivsus jätkub: esimeste kuudega on Elektrilevile laekunud juba sadu liitumisavaldusi enam kui mullu

Mikrotootjate liitumisavaldused teevad ka aastal 2023 uusi rekordeid – esimese kahe kuuga on laekunud juba üle 400 avalduse rohkem kui eelmise aasta sama perioodiga. 2022. aastal investeeris Elektrilevi kokku 123 miljonit eurot elektrivõrguga liitumisteks ja töökindluse tõstmiseks.

Elektrilevi ehitas möödunud aastal valmis liitumised 6093 elektritootjale, mis tõi elektrivõrku 184 MW täiendavat tootmisvõimsust. Nendest 5621 olid mikrotootjad ehk kuni 15 kW võimsusega tüüpiliselt kodu juurde ehitatud jaamad, mille võrguühendus rajati keskmiselt 24 päevaga. Kokku on 2022 aasta lõpu seisuga Elektrilevi võrgus 7861 mikrotootjat koguvõimsusega 76,8 MW.

Elektrilevi liitumiste valdkonna juhi Marii Uduvee sõnul on aasta esimese kahe kuuga Elektrilevile laekunud juba 1831 mikrotootja liitumistaotlust. „See on 400 taotlust rohkem kui eelmise aasta sama perioodiga. Mikrotootmine enda tarbeks on täna kõige kasumlikum ja ka kõige lihtsam ning soodsam. Eks tänane turbulentne energiamaailm paneb inimesi otsima alternatiivseid lahendusi ja nii püsivad ka liitumised tõusvas joones,“ sõnas Uduvee.