Metsa-, puidu- ja energeetikasektoriga seotud organisatsioonid valitsuse moodustajatele: puit on üks kliimakriisi lahendustest

Arvestada tuleb mõjuga töökohtadele ja inimeste toimetulekule

Seda nii pikas perspektiivis kui praegu ja lähiaastatel - eduka rohepöörde jaoks tuleb hoida tööstust elujõulisena ja alles töökohti ka täna. Just väljaspool tõmbekeskusi on toimetulek inimeste jaoks üha suurem mure. Toimetuleku aluseks on stabiilsed ja hästi tasustatud töökohad.