„Ma arvan, et me saame ja peaksime Vene gaasist võimalikult kiiresti ning täielikult lahti saama, pidades silmas meie varustuskindlust,“ ütles Simson EL-i seadusandjate kohtumisel. „Julgustan kõiki liikmesriike ja ettevõtteid lõpetama Venemaa LNG ostmise. Ärge sõlmige uusi lepinguid, kui olemasolevad on aegunud.“