„Säästad vähemalt 20 protsenti“: horvaatlased käivad pärast euro kasutuselevõttu Sloveenias toidupoes

Kui Vedran Panić käib poes, jälgib ta hoolikalt toiduhindu. 38-aastane horvaat elab Selnica linnas ja täna tähendab perereis üle piiri Sloveenias toidupoes käimist – nii säästab pere palju raha.

„Hinnad on Horvaatias kõrgemad kui Sloveenias. Säästad vähemalt 20%, kui käid Sloveenias sisseoste tegemas. Kui arvestada, et inimesed käivad toidupoes kaks korda kuus ja ostavad suurema varu, on kokkuhoid märkimisväärne,“ sõnab ta Euronewsile.

Väga paljud horvaatlased käivadki üle piiri toitu ostmas, kuigi Sloveenia elatustase on kõrgem ja palgad palju suuremad, mis tähendab, et ka hinnad peaksid olema kõrgemad. Sloveenia liitus euroalaga 2007. aastal, Horvaatia aga alles selle aasta 1. jaanuaril.

Euro pooldajad tõid välja, et ühisraha kasutuselevõtt laiendab majandusvõimalusi ning muudab teiste riikidega kauplemise sujuvamaks ja odavamaks. Keskmisele horvaatlasele on see olnud aga täielik õnnetus – kuid mitte ainult euro tõttu. Toidukaup on riigis hüppeliselt kallinenud vähemalt alates eelmise aasta oktoobrist.

Lisaks ümardasid poed eurole üle minnes hindu ülespoole.

Hinnatõus tabab kõige rängemalt juba niigi haavatavas olukorras olijaid

Horvaatia valitsus alustas hinnamuutmiste üle järelevalvet pärast seda, kui sai jaanuaris palju kaebusi. „Riikliku ameti inspektorid kontrollisid 1145 hinda ja avastasid, et 25 protsenti neist oli tõstetud põhjendamatult,“ sõnas majandusanalüütik Goran Jungvirth.

Ta lisas, et kuigi hinnad on tõusnud, pole euro selles süüdi – hinnatõusu taga on riigi halvasti juhitud majandus.

„Tarbijad alles harjuvad eurodes ostlema, mis mõjutab nende käitumist, kuigi jaemüüjatele on antud juhend, et hindu tuleb endiselt näidata nii eurodes kui kunades,“ selgitas ta. „Seega tuleb veel uurida kunalt eurole ülemineku mõju.“

Valitsus lasi välja ka mobiilirakenduse, mis võimaldab inimestel hindu kontrollida, kuid selle eeldus on, et kauplused avalikustavad oma hinnakujunduse. Enamik jaekette valitsuse algatusele ei reageerinud, sellest võttis osa vaid kolm ketti.