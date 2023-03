Klientide suur huvi elektripaketi vahetamise vastu võib viia e-teeninduse rivist välja

Täna hommikul andis Eesti Energia e-teenindus veakoodi, et sisselogimine on hetkel blokeeritud. E-teenindus oli ülekoormatud ning klientidel ei olnud võimalik sisse logimist teha.

Eesti Energia esindaja Reimo Raja sõnul on viimasel ajal tipptunde e-teeninduse kasutamises olnud, sest teated universaalteenuse kallidusest on kliendid pannud pakette vahetama. „See võis tekitada ajutist koormust, aga ei tohiks olla püsiv probleem, e-teenindus meil hetkel maas ei ole,“ sõnas Raja. EE esindaja samas möönis, et võis olla hetki, kui kõik kliendid korraga teenindust veebis kasutama asusid ning tekkis ka ülekoormatus.