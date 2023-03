USA investeerimispanga hädad panid Euroopa pangaaktsiad tugevalt kukkuma

Laiapõhjaline Euroopa Stoxx 600 aktsiaindeks on langenud 1,5%, mida on mõjutanud pankade aktsiad nagu Deutsche Bank ja Société Générale, mille langus on vastavalt 7,7% ja 4,6%. Stoxx 600 pankade indeks on kukkunud 4 protsenti, mis on halvim päevane tulemus alates eelmise aasta juunist.

Swedbank on langenud pea -6%, Nordea -3,5%, Danske Bank -4%.

Öösel langesid tugevalt ka USA pankade aktsiad, mille taga võib Financial Timesi teatel näha probleemset Silicon Valley Banki (SVB). Pank kaotas 1,8 miljardit võlakirjade müügiga ning lisaks on kiirelt kahanemas panga kliendibaas, mis koosneb suuresti idufirmadest.

Panga kapitalibaasi tugevdamiseks teatas SVB eile, et kavatseb müüa kokku 2,25 miljardi dollari panga eest aktsiaid. See tõi kaasa paanika ning eile kukkus panga aktsia 60% ning täna eelturul veel üle 40%.

SVB Financial Groupi tegevjuht Greg Becker pidas neljapäeval konverentsikõne, kus ta soovitas SVB-le kuuluva Silicon Valley Banki klientidele, et nad jääksid rahulikuks.

Bloombergi teatel on kuulsale iduinvestorile Peter Thielile kuuluv Founders Fund ning teised prominentsed iduinvestorid soovitanud enda portfellis olevatel ettevõtetel SVB pangast raha välja võtta.

„Paanikat on üksjagu,“ ütles Jenny Fielding, fondi The Fund juhtivpartner, kes investeerib varajase faasi ettevõtetesse. Fielding ütles, et ta jälgib tähelepanelikult olukorda ja ei ole veel oma portfelliettevõtetele nõu andnud, kuidas edasi tegutseda.

SVB kaotused on suunanud investorite tähelepanu võimalikele riskidele suurtes võlakirjaportfellides, mida pangad hoiavad. Nende varade hinnad eelmisel aastal langesid, mis tähendab, et müümisel saaks pangad suuri kahjumeid, märgib Financial Times.

LHV finantsjuht Meelis Paakspuu märkis, et Eesti ja ka panganduse üldises mõistes on tegu ebaolulise teemaga. „Need on üksikjuhtumis, mis pangasüsteemile tervikuna mingit mõju ei avalda,“ märkis Paakspuu.