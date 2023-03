Riik ostis Alexelalt kurikuulsa Paldiski LNG-kai ära

Varude keskus soovib, et sadam saaks LNG-d vastu võtta

Enne kai ostmist tellis EVK õigus-, finants- ja tehnilise auditi veendumaks, et soetatav kai vastaks nõuetele. EVK hinnangul on Pakrineeme Sadama OÜ teinud kai ja kaasneva taristu rajamisel märkimisväärse kiirusega head tööd ning saadud ekspertiiside kohaselt võimaldab merre ehitatud kai vastu võtta LNG-ujuvterminale.

„Pärast tänast ostutehingut on varude keskuse järgmine ülesanne jätkata ettevalmistusi sadama kui terviku lõpuni arendamisega hiljemalt tänavu sügiseks, gaasitaristu ja sellega liitumise pakkumine on gaasi süsteemihalduri Eleringi pädevuses. Varude keskuse eesmärk on luua võimekus pakkuda Pakrineeme sadamas silduvatele alustele rahvusvahelistele standarditele vastavaid sadamateenuseid,“ rääkis Ando Leppiman.

Alexela jäi miinusesse

„Ettevõtja soov on alati töötav investeering. Pingutada millegi eest ja nimel, mitte vastu. Riik sai meilt sadama oluliselt soodsamalt, kui olid selle rajamiskulud, ning loodetavasti aitab selline lahendus ja meie panus kiirendada kogu vastuvõtuvõimekuse valmimist. Nüüd on Paldiski LNG[-kai] käivitumine 100% riigiettevõtete õlul. Elu on täis õppetunde ja ka siit on meil mida kaasa võtta. Oleme veendunud, et Eesti majanduse, energiajulgeoleku ja heaolu huvides võiks järgmiseks küttehooajaks LNG vastuvõtuvõimekus siiski tekkida,“ ütles Marti Hääl.