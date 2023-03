Eesti Energia meelitab tähendusrikka tööga

„Päris lahe on käia linnas mööda objektist, mis on minu juhitud projektitöö käigus paigaldatud. Näed, et uus hoone on püsti pandud ja tuled põlevad sees,“ jutustab Viisut.

Viisut ütleb, et teda motiveerib tööd tehes kõvasti teadmine, et ta näeb ja tunneb seda, et tema tööl on päriselt käega katsutav ning inimeste jaoks oluline tulemus.

Lisaks on ta rahul sellega, et arenguvõimalusi on Eesti Energias lõputult.

Kui Gortujev kaks aastat tagasi Eesti Energiaga liitus, pelgas ta kõige rohkem, et satub ettevõttesse, mis on aeglane ja keeruline ning kus suures kontoris istub koos palju inimesi, kes ütlevad sulle täpselt ette, mida teha.

Eesti Energia IT-arendaja Aleksandr Gortujevi ülesanne on koos oma meeskonnaga vastutada muu hulgas ka selle eest, tarbijate juures olevatest arvestitest jõuaksid mõõteandmed õigesse IT-süsteemi, ja reageerida, kui kuskil on tõrge.

„Juhin meeskonda, kes võlub kivist, puust ja muust saadavast materjalist välja uue energia, on see siis elekter, soojus, bensiin või midagi muud põnevat,“ kirjeldab Taal oma vastutusvaldkonda. Seda tööd on ta teinud kaks aastat.

Eesti Energiast teeb atraktiivse tööandja ka see, et ettevõte hoolib töötajate heaolust.

Taal ütleb, et kui ta tuli Eesti Energiasse tagasi, siis kuigi hakkas tööd tegema hoopis teises valdkonnas, oli vastuvõtt soe ja ta tundis, et vanad kolleegid on teda ammu oodanud.

„Siin töötavad inimesed, kelle poole võin alati pöörduda, olenemata sellest, et nad töötavad täiesti teises valdkonnas,“ kiidab Taal.

Ta ütleb, et Eesti Energias on hea töötada sellepärast, et see on mõnusalt väike ja tugevat tiimitunnet loov ettevõte. Tema võrdleb oma tippjuhi tööd kordades suuremate, üle kümnete tuhandete töötajatega globaalsete kontsernidega.

Taali sõnul tegeletakse igal pool sellega, et tugevdada meeskonnavaimu ja kasvatada motivatsiooni, kuid Eesti Energia kasuks töötab Eesti riigi väiksus.

„Meil on palju lisasidemeid, näiteks enamik energeetikuid on lõpetanud sama ülikooli või leidub palju isiklikke tutvusi – see on midagi sellist, mida suurtes rahvusvahelistes globaalsetes ettevõtetes mitte kunagi ei koge,“ selgitab ta.

Nii Taal, Viisut kui ka Gortujev on ühel meelel, et ettevõttes hoiab neid igaühe täiesti erinev, kuid ühtviisi tähtis töö, millega kujundatakse kõigi inimeste energiatarbimist ja -tootmist.