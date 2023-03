Nordeconi kese on ainulaadset eneseteostust võimaldavad objektid, võimekas ja äge meeskond

„Häid põhjusi valida oma töökohaks Nordecon on mitmeid. Oleme pika ajalooga ja omas valdkonnas suur tegija. Koos tütarettevõtetega töötab kontsernis üle 600 inimese. Suure ja pika ajalooga ettevõtte puhul on toimivad protsessid ning süsteemid paigas. Me ei leiuta töö käigus, kuidas asjad võiksid käia,“ kirjeldab personalijuht.

Tema sõnul ei saa Nordeconis kunagi igav hakata, sest laia mastaabiga ettevõttele usaldatakse äärmiselt huvitavaid ja erakordseid projekte. „Siin jagub põnevust ja väljakutseid, mis ei ole alati lihtsad, aga annavad ainulaadse võimaluse eneseteostuseks.

Meie portfellis pole ühetüübilised kortermajad, vaid erilised projektid, hetkel näiteks Tartu Ülikooli Kliinikumi uued korpused, Vektori hoonetekompleks Tallinnas Pärnu maantee 137, E-Piima tehas Paides, Kaitsepolitseiameti uus peahoone või insenertehnilisi lahendusi nõudvad objektid, nagu sadamad, sillad või kaitserajatised. Seejuures on oluline, et meil on hästi korraldatud ehituse ettevalmistus, eritööd ja tugiteenused, keegi ei toimeta üksinda, vaid tihe igapäevane koostöö toimub nii meeskondades, osakondade vahel kui ka kontserniüleselt.“

Atraktiivne tööandja tudengite seas

Nordecon on läbi aastate olnud atraktiivne tööandja just noorte tehnika- ja ehitusvaldkonna tudengite hulgas, ettevõte kaasab heal meelel praktikante nii objektidele kui ka kontorisse. „Eriti suur rõõm on nende noorte üle, kes on meie juures olnud juba mitu suve ja tulevad jälle tagasi. Paljud meie tippspetsialistid on ise alustanud praktikandina ja võib öelda, et tulevaste juhtide kasvatamine on maja sees hästi toiminud,“ lausub Padar-Leppiman. „Noorte jaoks on vau-efektiks meie ehitusinfo modelleerimise ja BIMi tarkvarad, neile meeldib kõike uut ning innovaatilist oma silmaga näha ja ise katsetada.“

