Viimase aasta jooksul on Hiinas kadunud mitu miljardäri

Bao Fan oli olnud mitu kuud kadunud, enne kui tema ettevõte teatas, et ta „teeb koostööd teatavate Hiina rahvavabariigi ametiasutuste korraldatavas uurimises“. Pole teada, milline valitsusasutus seda uurimist ellu viib või kus Fan asub. Peale Fani on kadunud mitmeid teisi ärijuhte, sealhulgas Alibaba juht Jack Ma.

Miljardäride kadumisele pööratakse järjest rohkem tähelepanu. Fani kadumisega on tekkinud arvamus, et sedasi tahab Hiina president Xi Jinping tugevdada kontrolli riigi majanduse üle. Sel nädalal teatati viimase aja suurimatest Hiina finantsregulatsioonisüsteemi uuendusplaanidest: finantssektorite järelevalveks luuakse uus finantsregulatsiooni järelevalveamet. Ametiasutuste sõnul suletakse sellega praegused lüngad, mis tulenevad sellest, et mitu ametit jälgivad Hiina finantsteenuste sektori erinevaid aspekte, mille väärtus on triljonite dollarite suurune.