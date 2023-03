Saunum tohib keriseid nüüd Põhja-Ameerika turule müüa

„UL kerisesertifikaat on kõrgeim tunnustus sauna kerise ohutusele, mida terves maailmas omistatakse. UL keriste ohutusstandardi nõuded on märksa karmimad kui Euroopas rakendatavad nõuded. See on ka põhjus, miks UL sertifikaat on maailmas väga vähestel keristel ja veel vähematel kerise automaatikatel. Saunum Air5, Saunum Air7 ja Saunum Air10 on esimesed elektrikerised Baltikumist, millel on ULi väljastatud keriseseritifikaat USA ja Kanada turu tarvis. Tegelikult peaks Saunum Air5, Saunum Air7 ja Saunum Air10 kerised olema üldse esimesed Eestis disainitud ja toodetud seadmed, millel on USA ja Kanada turu tarvis saadud UL elektrikeriste sertifikaat,“ ütles Lindal.