Neli fakti Hiina logistikaturu kohta

Kaubad liiguvad taas sujuvalt

Pärast rangete piirangute tühistamist ja uusaastapidustusi jäi kardetud järjekordne nakkuste laine Hiinas tulemata. Nagu muu maailm, kohaneb ka Hiinal nüüd järk-järgult koroonapiirangute järgse ajastuga. Positiivne on see, et nii tootmistegevus kui transport liiguvad järjest enam tavapärasesse rütmi. See tähendab, et Hiina ja Euroopa-vahelises transpordis on pärast kolme keerulist aastat hakanud olukord normaliseeruma. Kaubad liiguvad ilma seisakuteta ja hilinemisteta ning veoruumi on nii mere- kui lennutranspordis vabalt saada.

Lisanduvad lennud toovad kaubaruumi juurde

Koroonapandeemia ajal enamik reisilendudest tühistati. Kuna tavapäraselt liigub umbes 50% lennutranspordiga saadetavast kaubast reisilennukitega, tõi see kaasa kaubaruumi defitsiidi ja lennutranspordi hindade järsu tõusu. Olukorra muutis keeruliseks ka asjaolu, et sel perioodil täitsid Hiinast väljuvaid lennukeid peamiselt ajakriitilised meditsiinitarvikud. Kuna nüüd saavad hiinlased taas vabamalt liikuda ja reisida, on lisandunud mitmeid uusi lennuliine. See on lennutransporti kaubaruumi juurde toonud ning muutnud ka hinnad prognoositavamaks ja stabiilsemaks.

Veebruari algus oli lennutranspordis vaiksem periood, kuna Hiina uusaastaperioodiks olid tehased seisma pandud ja inimesed puhkustel. Selline olukord kestis paar nädalat. Praeguseks kaubavahetus taas aktiivistunud: nõudlus kaubaruumi järele Hiina-Ameerika suunal on tõusnud pakkumisega samale tasemele ja Euroopa suunal on see samuti selges kasvutrendis.

Meretranspordi hinnad püsivad soodsad