Kuidas valida oma saadetise jaoks parim transpordiviis?

Suured kaubakogused meretranspordiga

Merevedu on parim suure kaubakoguse korral ning sageli ainus võimalus suuremõõtmelise kauba saatmiseks. Võrreldes teiste transpordiliikidega, on merevedu rahaliselt kõige soodsam, kuna kulu kaubaühiku kohta on kõige väiksem. Lõviosa odavat mahtkaupa (teravili, raud, süsi jms) veetakse meritsi. Kaupade mööda merd vedamisel tuleb enamasti arvestada pikema transiitajaga. Paljud kliendid eelistavad meretransporti ka seetõttu, et selle keskkonnamõju ühe kilogrammi kauba kohta on teiste veoliikidega võrreldes kõige väiksem.

Ajakriitilised saadetised lennutranspordiga

Õhutransport sobib eelkõige kõrge väärtusega väikesemahuliste kaupade transpordiks. Kiireloomuliste vedude puhul, näiteks meditsiinis, on lennutransport aga ainuvariant. Õhutranspordi kasuks räägib ka see, et protsessid on kiired ja dokumentatsioon hästi korrastatud, mistõttu võtab kogu asjaajamine vähem aega. Lennukitega saab kaupa saata põhimõtteliselt igasse maailma otsa, kuid arvestada tuleb sellega, et lennutranspordis kehtivad saadetistele suuruse- ja kaalupiirangud sõltuvalt lennukitüübist. Üks õhutranspordi puudustest on suur CO2 heitkogus iga veetava kilogrammi kohta.

Euroopa-siseseks veoks maanteetransport

Kõige tavalisem kontinendisisene transpordiliik on autotransport. See on võrdlemisi kiire ja põhilistel veosuundadel on väljumised regulaarsed. Kuigi autotransport on paindlik ja kättesaadav ka maapiirkondades, peab arvestama, et autode liikumist võivad mõjutada ilm, teeolud ja liiklus. Lühemate vedude korral on autotransport kõige sobilikum ja soodsam transpordiliik.

Raudteetransport kui alternatiiv