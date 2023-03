Reformierakond: maksumaksja poolt kinni makstud ühistransport ei toimi

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev märkis, et kindlat plaani, kuidas ühistransporti reformida, veel pole. „Juba praegu võib öelda, et maksumaksja poolt kinni makstud ühistransport ei toimi. Liine on vähe ja neid juurde teha ei saa, sest riigil pole raha.“ See on omakorda välja suretanud kommertsliinid. „Kvaliteet kannatab ja iga aasta tuleb pumbata järjest täiendavad summasid, mis pole jätkusuutlik,“ lisas Võrklaev.

Sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemetsa sõnul peaks transpordisüsteem olema nõudepõhine. „Sotsiaaldemokraadid ei näe, et tasuta ühistransport oleks kärpekoht, vaid sellest olulisem on ehitada transpordivõrk läbi nõudepõhise süsteemi.“ Ta lisas, et valitsus peaks kokku leppima teenuse olemuses, mitte kärpekohtades. „Nõudepõhist ühistransporti on sotsiaaldemokraatide eestvedamisel katsetatud näiteks Saaremaal, kus see on ka hästi toiminud ja saanud kohalikelt positiivset tagasisidet. See tähendab, et inimesed saavad kiiremini sinna, kuhu vaja.“