Oligarhid müüvad oma osaluse Vene pangas, et pääseda sanktsioonidest

Asjaga kursis olevate allikate sõnul müüvad Fridman ja Aven oma osaluse Alfa-Bankis, mis on Venemaa suurim erapank, 178 miljardi rubla (üle 2 miljardi euro) eest oma kauaaegsele partnerile Andrei Kosogovile. Praegu pole selge, kust Kosogov selle raha saab, kuna ta on seni olnud üpris tavaline tegevjuht, kellel oli Alfa-Bankis väga väike osalus.

Alfa-Bank teatas, et tehing on töös ning kuna Kosogovi suhtes ei ole sanktsioone kehtestatud, ei ole selleks välisriikide heakskiitu vaja. Ka Kosogov on tehingut kinnitanud.