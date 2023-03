Avaldati nimekiri riikidest, kus on lastehoiusüsteemi kulud taskukohased. Nimekirjas on ka Eesti

Island on Põhjamaade seas esikohal lastehoiupoliitika poolest. Riigis on tasakaalus taskukohasus ja kõrge kvaliteet. 2017. aasta andmete kohaselt kulutas Island 1,8% oma SKP-st väikelaste haridusele. Riigis on ka taskukohane lastehoid.

Eestis on maailma rikaste riikide seas kõige taskukohasemad lastehoiuteenused. Igale lapsele vanuses 18 kuud kuni 7 aastat on tagatud koht lastehoiuteenuse osutajate juures, mis maksab vanematele kõige enam 20% miinimumpalgast, madala sissetulekuga peresid toetatakse.

Eestis on väikelaste õpetajad kõrgemalt koolitatud võrreldes kolleegid paljudes teistes OECD riikides. Siiski pole Eesti haridussüsteemi kõrge rahvusvaheline positsioon väljendunud soolises võrdõiguslikkuses töökohal, riigis on märkimisväärsed soolised palgalõhed.

Väikelaste hooldust tuntakse Saksamaal kita all, mis sisaldab lasteaedade ja koolijärgsete hooldusteenuste osutajaid algkooliealistele lastele. Mõnes linnas maksavad vanemad oma sissetuleku alusel, mõnes on aga kita-teenused kõigile tasuta.

Saksamaa on peale Põhjamaadele riik, mis paistab Unicefi rikaste riikide edetabelis silma lastehoiuga, sest proportsionaalselt sissetulekutega on seal ühed väikseimad kulud. Siiski on riigis probleeme lastele koha saamisega lasteaias. 2020. aastal oli Saksamaa sooline palgalõhe 18,3%, mis on OECD riikide seas üks halvimaid.