Noored ettevõtjad selgitavad, kuidas nad kiirelt populaarsust koguva e-poe püsti panid. „Tänapäeval on see üsna lihtsaks tehtud“

Ettevõtte tegevjuht Joosep Kaljula sõnul on oma e-poe avamine tänapäeval väga lihtsaks tehtud, vaja on vaid mõelda, mida täpsemalt müüa soovid ning millist väärtust klientidele pakud.

Kaljula sõnul nokitsesid nad alguses oma e-poe tegemisega ise, kuid aja möödudes saadi aru, et mahtude ja klientuuri kasvuks on tarvis professionaalsemat ja kliendisõbralikumat lehte, mis disaineri ja arendaja abiga lõpuks ka saavutati. „E-poodi arendame aga pidevalt edasi. Näiteks hiljuti lisasime esilehele infotabloo, mis kuvab, mitu kilogrammi toitu oleme klientide abiga päästnud,“ ütles ta.

Kuna Sumena peamiseks tegevusalaks on tähtaja ületanud kuupäeva lõpuga toiduainete müük, siis hangivad nad oma kauba enamjaolt maaletoojatelt, hulgikaupmeestelt ja tootjatelt. „Lisaks Eestile tuleb meil kaupa juba ka Lätist ja Leedust,“ selgitas ta.

Küsimuse peale, kuidas nad oma ettevõttega kasumit teenivad, vastas Kaljula, et kaupa ostetakse suures koguses, tänu millele saadakse seda odavamalt.

Sumena käive oli mullu neljandas kvartalis üle 60 000 euro. Kaljula ütles, et kuna nad juba ostavad kaupa ka välisriikidest, siis järgmine loogiline samm, ning edasine plaan on tooteid hakata müüma väljapoole Eestit ning sihiks on võetud Baltikumi turg.