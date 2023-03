Päev börsil: börsid olid reedel punased

Mis veel toimus?

First Northil kauplev Modera teatas, et plaanib tänavu kasumisse jõuda. Varasem, 2021. aastal välja antud prognoos nägi ette kasumit 2024. aastal, kuid ettevõtte sõnul on suudetud kasumlikkust parandada. Loe pikemalt siit.