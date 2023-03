VIDEO | Osta maapealne paradiis ära. Erilisel erasaarel tuli müüki tõeline pärl

Mistique nime kandval erasaarel asuv kompleks on müügis 200 miljoni dollariga. Sinu naabriteks võivad saada Mick Jagger ja Tommy Hilfiger. Kinnistu nimi on The Terraces ja see asub kokku ligi 7 hektaril. See on Kariibide hetkel kalleim müügis olev vara.

The Terraces on tõeliselt kuninglik paik, kus on üheksa hoonet ja kolm ujumisbasseini. Mustique’i saarel on ka teisi erakätes villasid, aga The Terraces on neist kõige luksuslikum ja kallim. Ka suurim ja võimsaim kogu regioonis.

Sealt avanevad tõenäoliselt ka kõige hunnitumad vaated. Peavilla ise on samuti tõeline vaatamisväärsus, kust viib maa-alune tunnel suurde meelelahutuskompleksi. Tunnel on veel üks näide sellest, kui väga siinsed inimesed privaatsust hindavad. Nad on valmis selle eest ka suuri summasid välja käima.

„Mustique on saar, kus väga kõrge profiiliga inimesed veedavad väga madala profiiliga puhkuseid,“ ütles kinnisvarafirma Knight Frank esindaja CNBC-le. „Paparatsod ei ole saarele lubatud ning tagatud on kuninglike perede, rokkstaaride, kuulsuste, ärihiiglaste ja ettevõtjate rahulik läbikäimine. See on Mustique eripära,“ jätkas ta ning lisas lõpetuseks, et see on koht, kus uksed ei ole lukus ning keegi ei vaata imelikult, kui sa tuled lõunasöögilauda paljajalu.