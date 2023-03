Katseaja muutmisest sotsiaalmaksu piiramiseni: tööjõuettevõtte seitse ettepanekut koalitsioonilepingusse

1. Erisoodustused prügikasti

Töötajate motiveerimiselt maksuküsimine ei ole okei, erisoodustusmaks on tänases päevas maksusüsteemi rudiment. Maks tuleks kaotada nii töötajate vaimse ja füüsilise tervise edendamiselt, tööandja pensionilt kui ka majutuselt ja transpordilt. Tõsi on, et hetkeks maksulaekumine pisut langeb, aga suures plaanis on riigi võit mõõtmatult suurem – inimestel on töö ja nad ei ela toetustest, nad on tervemad ja koormavad vähem meditsiinisüsteemi ning pension ei jää üksnes väheneva noore rahvastiku kanda.

2. Sotsiaalmaksule lagi

Sotsiaalmaksule lae kehtestamisest on räägitud üle kümne aasta, aga keegi pole julgenud seda ära teha. Tuleb tõdeda, et ajutiselt laekub natuke vähem makse, aga kui Eesti muutub peakontorite maaks, mis soodustab kõrgepalgaliste ametikohtade teket, on tulemus vastupidine – maksulaekumine pikas perspektiivis paraneb. Ühtlasi võiks inimeste harimise ja üldise teadlikkuse huvides jõuda iga töötaja palgaalehele sotsiaalmaksu number, kui osa töötaja palgafondist.

3. Seadus teenusmajandusele

Tootmistöölisel ja loovdisaineril on nii erinev töö, et on lausa arusaamatu, kuidas saaksid samad suunised nende tööd reguleerida. Kui olemasoleva töölepinguseaduse lõputu parandamine ei tundu enam jätkusuutlik, võib see jääda traditsiooniliste ja tootmiskesksete ettevõtete jaoks. Ametnikel on oma seadus, mis toimib, samamoodi võiks kaaluda eraldi seadust teenusmajandusele, mis sobituks tuhandete tootmisest teistsuguse iseloomuga ametikohtade töö reguleerimiseks.

4. OÜ-tamine ja muud paindlikud töövormid elementaarseks