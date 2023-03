USA võimud võtsid Silicon Valley Banki oma kontrolli alla

Pankrotistumise üheks põhjuseks on toodud Fedi intressimäärade tõstmist eelmisel aastal, mis oli halvendas finantstingimusi idufirmade valdkonnas. Kuna pank püüdis kapitali kaasata, et kompenseerida põgenevaid hoiuseid, kaotas ta 1,8 miljardit dollarit riigivõlakirjadega, mille väärtust Fedi intressimäärade tõstmine hävitas.

Tegemist on USA ajaloo suuruselt teise pangakrahhiga pärast 2008. aasta Washington Mutuali kokkuvarisemist, mis vallandas toona finantskriisi. Sellest ajast alates on reguleerivad asutused kehtestanud USA pankadele rangemad kapitalinõuded, mille eesmärk on tagada, et üksikute pankade kokkuvarisemine ei kahjustaks laiemat finantssüsteemi ja majandust.