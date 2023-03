Eksperdid soovitavad: neli nippi kasutatud auto edukaks müümiseks

Enne sõiduki müüki panekut on oluline uurida, kas sinu auto on turul nõutud kaup. Mis hinnaga ja millises seisukorras on teised sama marki mudelid. Selleks on hea nipp teha vastav otsing mõnes müügiportaalis, näiteks auto24.ee. Lisage otsingufiltrisse oma auto põhiandmed – mark, mudel, väljalaskeaasta, käigukast ja läbisõit. Nii saab ülevaate, kui palju ja millise hinnaga on samasuguseid sõidukeid müügis. Seejuures tasub arvestada, et reaalsed tehingud toimuvad üldjuhul veidi madalama hinnaga.

Lisaks välisele ilule peab müügiks pakutav auto olema ka tehniliselt korras. Ostja jaoks on väga oluline, et sõidukil oleks tehtud kõik tehase poolt ettenähtud hooldused. Kui autol on saabumas korralise hoolduse aeg, siis tasub see enne müüki ära teha. Ostja jaoks on see suur argument, et ta ei pea hakkama kohe tegema lisakulutusi. Isegi, kui auto tehniliselt korda tegemine osutub väga kulukaks, tasub see siiski enne müüki ette võtta. Korras sõidukit on lihtsam müüa ja selle eest saab küsida kõrgemat hinda, sest ostja on nõus nii-öelda täispaketi eest rohkem maksma.