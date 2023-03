Üks probleem on aga see, et klientidele on tagatud vaid 250 000 dollari eest deposiite, ülejäänu oli kindlustamata. See teeb üle 93% kogumahust. Lisaks oli pank ise raha pannud pikaajalistesse võlakirjadesse, lootes, et maailmas jätkub senine rahanduspoliitika pikalt. Sealt aga hakkas ühtäkki suuri kahjumeid tekkima, sest keskpank hakkas intresse tõstma. Et enda olukorda päästa, pidi pank hakkama võlakirju müüma ja seda suurte kahjumitega. See pani kliente pangast põgenema ning eile õhtuks oli selge, et olukord on väga tõsine.