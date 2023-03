Aasia rikkaim mees kavatseb tuua taas turule ikoonilise India limonaadi, mis kunagi konkureeris Coca-Colaga

Ambanile kuuluv Reliance Group teatas sel nädalal, et toob suvel tagasi turule Campa Cola. Ettevõte ostis kaubamärgi Pure Drinksilt eelmise aasta augustis 220 miljoni ruupia (2,7 miljonit dollari) eest.

Limonaadi on koola, sidruni ja apelsini maitsega. Campa Cola oli indialaste seas populaarne 1970.-1980. aastatel. Pärast välismaiste koolade turule tulekut aga joogi populaarsus vähenes.

Coca-Cola tuli India turule 1950. aastatel. Kuni 1970. aastateni oli see populaarseim karastusjook riigis. 1977. aastal nõudis India valitsus, et Coca-Cola avalikustaks oma joogi salajase valemi, millega ettevõte polnud nõus ning lahkus India turult. Valitsuse omanduses olev ettevõte tõi Coca-Cola asemel turule Double Seven joogi, kuid seda ei saatnud populaarsus.