Twitter võib saada konkurendi Meta loodud platvormi kujul

„Me usume, et on olemas võimalused eraldi ruumi loomiseks, kus loojad ja avaliku elu tegelased saavad jagada õigeaegseid uuendusi oma huvide kohta,“ sõnas Meta pressiesindaja CNN-ile.

Platvorm, mille plaanidest on varem teatanud Platformer ja MoneyControl, oleks detsentraliseeritud. See tähendab, et kasutajad saaksid luua erinevaid servereid või kogukondi, kus igaühel oleks oma reeglid, mitte aga üks keskne platvorm, mida Meta kontrollib. Kontseptsioon sarnaneb Redditile või Discordile, kuid erineb Meta teiste platvormide toimimisest.

Kui Meta uus platvorm oleks detsentraliseeritud, võiks see võimaldada kolmandatel osapooltel ehitada platvormile rakendusi ja funktsioone. Platformeri sõnul on P92 koodnimega ettevõtmine alles algusjärgus ja seda juhib Instagrami juht Adam Mosseri.

Pärast seda, kui Elon Musk võttis Twitteri üle, on see kannatanud pidevate rikete ja koondamiste all. Meta uus teenus võiks aga kasu saada ettevõtte teiste platvormide olemasolevast suurest kasutajaskonnast, sealhulgas kahest miljardist inimesest, kes kasutavad igapäevaselt Facebooki.

Uut platvormi plaanitakse praegu, mil Meta on muutmas ka oma vanemate platvormide strateegiat, et paremini konkureerida TikTokiga. Selle nädala alguses ütles Facebooki juht Tom Alison CNN-ile, et rakendus testib sõnumside taaskasutusse võtmist, et kasutajad ei peaks Facebookist leitud sisu jagamiseks eraldi rakendusse minema.