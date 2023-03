USA panga krahh levib üle terve maailma. Idufirma asutaja: toimuv võib minema pühkida generatsiooni jagu ettevõtteid

Suurim paanika on täna Californias, kus idufirmade asutajad on tõsiselt mures rahale ligipääsu pärast. Neil ei pruugi olla raha, et töötajaile esmaspäeval palka maksta. Ühe panga langus on tekitanud hirmu ka Kanadas – mis saab siis, kui „nakkus“ levima hakkab. Oli ju SVB kiire languse üheks põhjuseks pangajooks, mida on nimetatud ka looduskatastroofiks finantsmaailmas. See tähendab, et inimeste tung pangast kiirelt raha välja võtta levib umbes samamoodi nagu tornaado või maavärin – seda ei ole võimalik peatada.