Torranegra ütleb, et Silicon Valley Bank (SVB), mis on tänaseks läinud USA regulaatori kätte ja on põhimõtteliselt pankrotis, on olnud tema kahe firma ja isiklike säästude ning pangalaenu koduks. Ta kirjeldab, kuidas tema ligi 48 tundi väldanud õudusunenägu välja nägi.